مستقبل وطن بالفيوم: 100 ألف بطانية للأسر الأولى بالرعاية قبل دخول الشتاء

صرح المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم، أن الحزب سيقوم بتوزيع 100 ألف بطانية ولحاف فايبر خلال الأيام القادمة على أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أرجاء المحافظة بمناسبة قدوم فصل الشتاء.



ويأتى زلك ضمن اطار المشاركات المجتمعية التى يقوم بها الحزب على مستوى الجمهورية.

