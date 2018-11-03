'ليلى علوي' تسرق الأضواء في حفل إفتتاح قرطاج السينمائي (صور)
السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:29 ممروى الجلاصي
خطفت الفنانة ليلى علوي الأضواء، منذ إطلالته على السجادة الحمراء في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان قرطاج السينمائي.
وتهافتت كاميرات المصورن والإعلامين على النجمة المصرية ضيف شرف المهرجان، حيث أكدت أنها تعشق تونس على المستوى الشخص وقامت بزيارتها في الكثير من المرات.
وإنطلقت اليوم الدورة 29 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية والذي يتواصل الى غاية 10 نوفمبر 2018.
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