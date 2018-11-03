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أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم السبت 3 -11- 2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:29 م
أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم السبت 3 -11- 2018
محافظة قنا
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بسام عبدالحميد
 
شهدت محافظة قنا، اليوم السبت، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:

الحكم على طفل في قنا بالحبس 6 أشهر لمقاومته السلطات
أثار قرار محكمة جنايات قنا، بالحبس 6 أشهر على طفل يبلغ من العمر 5 أعوام، استهجان البعض من أهالي محافظة قنا، وذلك على خلفية اتهامه في قضية مقاومة السلطات.

حبس المتهم بتهريب أكبر صفقة أسلحة بدشنا 4 أيام على ذمة التحقيقات
أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس المتهم في عملية تهريب اكبر صفقة سلاح في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

"إعلام جنوب الوادي" تناقش «دور الإعلام الإقليمي في القضاء على الثأر»
قدم الباحث محمد فتحي، الإذاعي بإذاعة جنوب الصعيد بقنا، دراسة بحثية حول " دور الإعلام الإقليمي في القضاء على الثأر لدفع عجلة التنمية المستدامة"، نوقشت خلال المؤتمر الدولي الثاني لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي بقنا، والذي عقد بعنوان "الإعلام والاستثمار والتنمية المستدامة".



المزيد عن: محافظة قنا دور الإعلام الإقليمي جنوب الصعيد بقنا الباحث محمد فتحي أسلحه
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