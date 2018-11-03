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عاجل.. قرارات نارية من الاتحاد التونسي بشأن لقاء الأهلي والترجي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:26 م
عاجل.. قرارات نارية من الاتحاد التونسي بشأن لقاء الأهلي والترجي
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أحمد الهواري
 

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، عدة قرارات، بشأن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي، والتي انتهت 3-1 للفريق الأحمر في ملعب استاد برج العرب.

 

وكشف حامد مغربي المتحدث باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قرارات المجلس، مساء اليوم السبت، حيث قال :"قرارات لجنة التأديب بالكاف قاسية جدا تجاه الترجي، قررنا دعوة الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لمراجعة العقوبات قبل مباراة الإياب بنهائي إفريقيا".

 

وتابع عضو الاتحاد التونسي:"سنخاطب الكاف بشأن القرار الذي به تفرقه في المعاملة بين جماهير الترجي والأهلي، ففي مصر، جماهير الترجي كانت تجلس في المدرج الأسفل وفي الأعلى جماهير الأهلي، لكن الكاف يقول لنا أن جماهير الأهلي في رادس يجب أن لا يجلس في محيطها أو المدرج العلوي لها أي مشجع للترجي، نريد تبرير للتفرقة في المعاملة بين الجماهير".


وأضاف عضو الاتحاد:" اندهشنا من حكم مباراة الأهلي والترجي، وطالبنا باتخاذ قرارات فورية تجاه الحكم بعد الأداء السيئ في المباراة، وقمنا باستنكار اتخاذه لقرارات إدارية مست بعض اللاعبين، ونطالب لجان الكاف المختلفة بالتنسيق مع لجنة المسابقات لضمان الحيادية".

 

واختتم تصريحاته:"طلبنا من الاتحاد الإفريقي أن يتم التعامل مع وليد أزارو مهاجم الأهلي ومنعه من اللعب في النهائي، بعدما ثبت عدم احترامه للميثاق الرياضي والاعتداء بالعنف، كما تم استنكار  التعامل السيئ مع حافلة الترجي الرياضي التونسي وايقافها لأكثر من 15 دقيقة وقمنا بمخاطبة وزارة الخارجية التونسية بما حدث".

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