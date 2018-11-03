"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم دورة تدريبية للتثقيف التنظيمي لتأهيل وإعداد الكوادر

قال المهندس عبد القادر الجارحى أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، فى تصريح له اليوم، إن تنظم أمانة التدريب والتثقيف بالحزب تنظم اعتبارا من الغد وعلى مدى أسبوعين متتاليين دورة تدريبية للتثقيف التنظيمى لقيادات الحزب من خلال برنامج تدريبي لتأهيل وإعداد الكوادر التنظيمية على مستوى المحافظة لأمناء المراكز والأمناء المساعدين وأمناء التنظيم وأمناء اللجان النوعية بالحزب.



ويهدف البرنامج التدريبى لتأهيل وأعداد الكوادرالتنظيمية من قيادات الحزب علًى مستوي المحافظة وامانات المراكز تنظٌيمٌيا لقٌيادة العمل الحزبً وفق الٌيات تضمن من خلالها إعداد كوادر بناءا حزبيا قادرا على المنافسة السياسية وفق ضوابط العمل السياسى والتى نضمن بها الوصول الى القاعدة الشعبية التى بمثابة حجر الزاوية فى الانشطة السياسية على السواء



وأكد الجارحى" أن التدريب سيبدأ غدا في الثالثة عصرا المحاضرة الأولي للأسبوع الأول والمخصص لأمناء اللجان النوعية وهيئة مكتب المحافظة وذلك بمقر الحزب بالفيوم،( مقدمة فًى التنظٌم الحزبً ـ العضوٌة الحزبٌة ـ بناء التنظيم ـ المحليات الأهمية والأهداف ـ ادارة الاجتماعات ـ الامانات الحزبٌة الاهداف والمهام ـ صناعة الحدث السٌاسًى ـ الترابط العائلى كظهير شعبى للتنظيم الحزبى ـ الاتٌكٌت السٌاسًى ـ مدونة السلوك الحزبى ـ اليات تفعيل المشاركة السياسية للمرأة ـ التنظيم الحزبى ظهيرا شعبيا للدولة) والأسبوع القادم لأمناء المراكز والأمناء المساعدين وأمناء التنظيم.

