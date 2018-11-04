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إبراهيم حجازي: مواقع التواصل الاجتماعي فكرة "ماسونية"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:16 ص
إبراهيم حجازي: مواقع التواصل الاجتماعي فكرة ماسونية
إبراهيم حجازي
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كساب أحمد
 

قال الإعلامي إبراهيم حجازي، إن الجيش المصري أعظم جيش في العالم ويقوم بحرب شرسة ضد الإرهاب خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن الحرب على الإرهاب أصعب من حرب أكتوبر 1973.

وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مواقع التواصل الاجتماعي فكرة ماسونية هدفها الإضرار بكافة دول العالم، ويجب التعامل معها وفقَا لهذا الإطار.

ولفت إلى أن وجود مؤتمرات مثل منتدى شباب العالم أمر جيد، لأنها تهدف للتواصل مع الشباب حتى لا تحدث فجوة.
المزيد عن: مواقع التواصل توك شو اخبار مصر إبراهيم حجازي
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