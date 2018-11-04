أحد المشاركين بالنصب التذكاري لإحياء الإنسانية: "حلم وتحقق"

قال الفنان الباكستاني إحسان، أحد المشاركين في صناعة أحد القلوب بالنصب التذكاري الذي أُعد لإحياء الإنسانية في العالم مرة أخرى، إنه وضع صورة داخل هذا القلب، وقام بتجميع مادة من جميع المواد المتاحة له من بقايا أعمال الأخرين، ووضعها بهذه القطعة للتأكيد على أن الجميع جزء من هذا القلب، معربًا عن رغبته في أن يكون جميع الفنانيين جزء من هذا القلب.



وأضاف "إحسان"، خلال حوارها على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أننا هنا لنُحيي الإنسانية من أجل العالم اجمع، وفكرة المنتدي متميزة جدًا ورائعة، وهو هواء حر لأرواحنا العطشة لمثل هذا الموقف، فهذا منتدي للروح وليس للجسد، فلابد أن تُغذى أروحنا كما تُغذي اجسادنا، لافتًا إلى أن مشاركته بهذا المنتدي كان حلم بالنسبة له، ويشعر أنه مازال في هذا الحلم، متوجهًا بالشكر لمصر على تنظيمها لهذا المنتدي، وأنها ساهمت في أن الحلم أصبح واقعي حقيقي بالنسبة له.



وتابع، أنه عندما سيعود لبلده سينقل رسالة إحياء الإنسانية، وفي بلده ينتظروا عودته بشغف ليروى لهم عن هذه التجربة، مضيفًا موجهًا رسالة لشباب العالم: "إذا كنت تريد الحب فأعطيه للأخرين وسيعود إليك"، معقبًا:"أرفع قبعتي للمصريين وجميع من نظموا منتدي شباب العالم، واتمني أن يطبق هذا في جميع أنحاء العالم".



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، أمس السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا.

