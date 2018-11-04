برلماني عن منتدى شباب العالم: يدل على إيمان الدولة المصرية بدور الشباب

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم يدل على إيمان الدولة المصرية بدور الشباب في العالم، والعمل على نقل الخبرات وتبادل الثقافات والحديث عن القضايا الدولية، لافًتا إلى أن عدد كبير شارك في المؤتمر



وأضاف "أبو حامد" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية يرغب في تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم ومشاركاتهم في الشأن العام.



وأشار إلى أن آلية مؤتمرات الشباب تستخدمها الدولة المصرية للتواصل مع الشباب والاستفادة من الأفكار غير التقليدية، وإحداث حالة من التفاعل بينهم وبين المسئولين، وطرح القضايا التي تشغل الرأي العام والحديث عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.



ونوه إلى أن المنتدى وسيلة يخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلالها مصر والعالم، حيث يخرج من كل مؤتمر بمجموعة من التوصيات في مختلف المجالات.

