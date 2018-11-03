خطوات ذهبية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء.. جربيها!

العناية بالبشرة في فصل الشتاء يستحق منك بعض الدقائق القليلة اليومية لتتألقي ببشرة صحية ومتوهجة وخالية من المشاكل مثل الجفاف وانكماش الجلد والإرهاق، فتحافظين بالتالي على بشرة جميلة ومثالية.





الترطيب الخارجي للبشرة

عدم اهتمامك بترطيب الوجه في فصل الشتاء يفقد بشرتك الكثير من جمالها ويعرضها للجفاف والتجاعيد المبكرة والشحوب والإنكماش. لذا لا بد من الإهتمام بترطيب بشرتك من خلال استخدام كريم مرطب للبشرة بشكل صباحي وآخر مسائي، او يمكنك ترطيبها بالزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو.





تقشير البشرة مرة في الأسبوع

لتبدو بشرتك نضرة ومشرقة في الشتاء، عليك بتقشير الطبقة الخارجية عنها مرة في الأسبوع لإزالة الجلد المتراكم وجعلها تتنفس بكل حرية، ولتمتص الكريمات بشكل أسرع. يمكن تطبيق مقشرات جاهزة من ماركات معروفة، او يمكنك الإستفادة من الوصفات الطبيعية مثل خلطة الشوفان مع السكر والحليب، او خلطة الملح مع زيت الزيتون وغيرها . افركي المزيج على البشرة لدقائق من ثم ازيليه بالماء البارد.





إزالة المكياج قبل النوم

من الروتين اليومي والضروري للبشرة في كل الفضول، تنظيف مساحيق التجميل والمكياج عن وجهك وإلا سينعكس ذلك بشكل سلبي ومؤذٍ على الوجه ويؤدي الى ظهور التجاعيد المبكرة والبثور والالتهابات الجلدية الى جانب تعرض بشرتك للشحوب. لذا احرصي على عادة ازالة المكياج قبل النوم.





تطبيق ماسكات مغذية

حافظي على شباب بشرتك في الشتاء ورونق مظهرها ولونها الوردي المتوهج من خلال تدليل نفسك بماسك مغذ للبشرة مرة في الأسبوع. ننصحك بماسك العسل والأفوكادو، ماسك البابايا، ماسك الكيوي، ويمكنك اختيار المزيد من الوصفات عبر تصفح موقعنا.





ترطيب البشرة من الداخل