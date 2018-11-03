ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ياسمين صبري تلتقي القنصل الفرنسي في الإسكندرية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:49 م
ياسمين صبري تلتقي القنصل الفرنسي في الإسكندرية
ياسمين صبري
طباعة
الفجر الفني
 

التقت الفنانة ياسمين صبري بالقنصل الفرنسي في الإسكندرية، وهو جانينا إيريرا بمقر القنصلية، فى منطقة المنشية بوسط المدينة.

ورحبت القنصلية بزيارة ياسمين صبرى المعروفة باهتمامها بقضايا المرأة، حيث دار الحديث حول بعض هذه القضايا وأمور أخرى، ويبدو أن هناك تحضيرا لشىء مهم يجمع القنصلية مع ياسمين، سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل بدأت ياسمين التحضير لمسلسلها الجديد الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية مع شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2019.

المزيد عن: ياسمين صبري نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار ياسمين صبري أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
0
x
17:00
0
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
0
x
16:55
2
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
14:30
2
مانشستر يونايتد
إيفرتون
3
x
17:00
1
برايتون
كارديف سيتي
0
x
17:00
1
ليستر سيتي
آرسنال
1
x
19:30
1
ليفربول
وولفرهامبتون
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
2
x
17:15
0
بلد الوليد
رايو فاليكانو
0
x
21:45
1
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
16:00
5
جنوى
فيورنتينا
1
x
19:00
1
روما
يوفنتوس
0
x
21:30
0
كالياري
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 11:00:05 PM