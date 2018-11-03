ياسمين صبري تلتقي القنصل الفرنسي في الإسكندرية

التقت الفنانة ياسمين صبري بالقنصل الفرنسي في الإسكندرية، وهو جانينا إيريرا بمقر القنصلية، فى منطقة المنشية بوسط المدينة.

ورحبت القنصلية بزيارة ياسمين صبرى المعروفة باهتمامها بقضايا المرأة، حيث دار الحديث حول بعض هذه القضايا وأمور أخرى، ويبدو أن هناك تحضيرا لشىء مهم يجمع القنصلية مع ياسمين، سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل بدأت ياسمين التحضير لمسلسلها الجديد الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية مع شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2019.