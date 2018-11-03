عباس الطرابيلي يكتب "الفن يهزم المحمول!!"

كتبت هنا- ولمرات عديدة- أحذر من مخاطر التليفون المحمول الذى يؤدى إلى تفسخ الحياة المصرية الأصيلة.. ومدى الدمار الذى يحدثه فى الاقتصاد القومى.. والأخطر منه تدمير العلاقات الأسرية وإلغاء كل ما كان جميلا فى حياتنا فنحن شعب أصيل يعيش على المبادئ.





ومساء أمس وجدت تجاوب الفن مع كل ما سبق أن تناولته هنا.. وذلك فى أول حفلات منتدى شباب العالم فى مدينة السلام، شرم الشيخ.. وكان هذا العرض هو خير رد على هذه المخاطر، وأن الفن المصرى الأصيل دخل هو أيضاً فى هذه المعركة مدافعاً عن أسس الحياة المصرية المتواصلة عبر الأجيال.

■ ■ والعرض المسرحى الذى يحمل اسم «الزائر» قصة انتظار أهل المدينة ابنهم الذى سافر للخارج وغاب عنها سنوات. وكيف أن كل من فى المدينة كان يستيقظ مع طلوع الفجر ويخرجون جميعا للعمل، وفى ممارسة حياتهم العملية والأسرية المستقرة، وكانوا كلهم فى انتظار زفاف أحد شبابها على إحدى بنات المدينة، بينما كان حارس المدينة يقف يحرسها طوال الليل.. وكان الكل يعرض خدماته على العريس.. بينما الجدة تعلن أن الزفاف لن يتم إلا بعد عودة حفيدها الذى سافر من زمان.. وكان قلبها يحدثها عن قرب عودة حفيدها.

■ ■ ويعود الحفيد بعد أن سهرت المدينة تحتفل بالعودة.. ثم بالزفاف ويرقصون، ويصل الحفيد أثناء سهرهم وغنائهم ويقول لهم إنه يحمل هدية لكل واحد منهم عبارة عن جهاز سحرى يحوى العالم ويوصل الجهاز بالكهرباء، فينبهر الكل وهم يرحبون بهذا الجهاز الذى يقوم بكل الأعمال، ويسرع أهالى المدينة يقدمون كل ما يملكونه من أجل الحصول على هذا الجهاز حتى مقتنياتهم البسيطة.. ومعها مأثوراتهم الشعبية الصغيرة من كتب ولوحات وأثاث. وهنا يحدث التحول الكبير فى حياة المدينة، ولكن حياتهم انقلبت إلى تدمير كامل لكل سلوكياتهم الطيبة.. وهنا تتقطع أوصال المجتمع الطيب بين أهل المدينة، وبعد أن كانت المدينة كلها أسرة واحدة.. انغمسوا فِى تشغيل الجهاز الذى فرق بينهم، وتخلى الناس عن مشاعرهم البديعة وترابطهم الشديد حتى عندما سقط الجد حزنا على ما صار إليه حالهم لا يهتم أحد بموته، وأخذوا يلتقطون الصور ويتراسلون بهذا الجهاز.

■ ■ وهنا يسعى العقلاء فى المدينة للتخلص من الأثر السلبى لهذا الجهاز السحرى «المحمول» ويتجمعون فى التخلص منه ومن تأثيره بمساعدة حارس المدينة الذى يستخدم قوته وسلاحه لتخليص الناس من هذا الجهاز وآثاره السيئة.. وهو هنا هذا المحمول.

وهذا العرض الفنى الملىء بالعبر من تأليف وإخراج خالد جلال، وبطولة شباب من دول عديدة من الكونغو ونيبال إندونيسيا والجزائر والكاميرون وبيرو ولبنان وسوريا والسعودية وبالطبع مصر.. وكل ذلك فى إطار غنائى راقص شديد الإبداع. أما كلمات الأغانى وموسيقاها فكلها من الشباب الموهوبين الجدد على العمل الفنى.





وسعدت من كل قلبى بهذا العرض، ولكن هل الزائر هو ابن المدينة الذى عاد.. أم هو هذا الجهاز السحرى الذى ثارت المدينة عليه بسبب ما نتج عنه من تدمير للعلاقات الأسرية. برافو خالد جلال وكل من اشترك معه.



