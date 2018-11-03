رابط كورة لايف | مشاهدة الشوط الثاني من مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر live on line – كول كورة Barcelona
السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:41 معيد طارق
رابط كورة لايف | مشاهدة الشوط الثاني من مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر live on line – كول كورة Barcelona
وآخر فوز لرايو فاليكانو على برشلونة يعود إلى ديسمبر 2002، وبعدها حقق برشلونة الفوز في 11 مباراة متتالية.
رابط كورة لايف | مشاهدة الشوط الثاني من مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر live on line – كول كورة Barcelona
يلتقي فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.
رابط كورة لايف | مشاهدة الشوط الثاني من مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر live on line – كول كورة Barcelona
مقدمة عن اللقاء:
يسعى فريق برشلونة في مباراة اليوم لمواصلة تألقه في الليجا في الفترة الأخيرة والحفاظ على صدارة الترتيب، بعد الفوز التاريخي على ريال مدريد في الكلاسيكو بخماسية، ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيفتقد البرسا كثيرا جهود نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي مازال يجري تدريبات تأهيلية بعد إصابته أمام إشبيلية في الجولة قبل الماضية.
رابط كورة لايف | مشاهدة الشوط الثاني من مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر live on line – كول كورة Barcelona
على الجانب الأخر يدخل فريق رايو فاليكانو مباراة اليوم وهو ممنيا النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد ست نقاط.
رابط كورة لايف | مشاهدة الشوط الثاني من مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر live on line – كول كورة Barcelona
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein SPORTS HD3.
رابط كورة لايف | مشاهدة الشوط الثاني من مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر live on line – كول كورة Barcelona
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