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تعليق الدراسة بمدارس مكة المكرمة وعدد من محافظاتها غدا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:47 م
تعليق الدراسة بمدارس مكة المكرمة وعدد من محافظاتها غدا
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تعليق الدراسة يوم غد الأحد، نظرًا للأحوال الجوية.

 

وأوضح تعليم مكة عبر حسابه بموقع "تويتر"، مساء السبت، أن تعليق الدراسة سيتم في جميع مدارس المنطقة ومحافظات "الجموم والكامل وبحرة وعسفان والشعيبة".

 

وفي جدة، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية وبالتشاور مع  الجهات المعنية وما رأته اللجنة المركزية لتعليق الدراسة بالوزارة ، وجه المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي، بتعليق الدراسة، ليوم غد، الأحد، في جميع مدارس جدة و رابغ وخليص.

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