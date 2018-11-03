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الرئيس السيسي لـ الشباب: لا تتفرقوا أبدًا.. وأمنوا بالأحلام فإنها لا تسقط بالتقادم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:46 م
الرئيس السيسي لـ الشباب: لا تتفرقوا أبدًا.. وأمنوا بالأحلام فإنها لا تسقط بالتقادم
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كساب أحمد
 
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، شباب مصر للحوار البناء في منتدى شباب العالم، مطالبهم بعقد العزم على تحقيق الحلم حتى ولو كره الكارهين. 

ووجه "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في جولته الثانية، مساء السبت حديثه للشباب قائلًا: "لا تتفرقوا أبدًا، ومارسوا الصدق وأمنوا بالحلم، فالأحلام لا تسقط بالتقادم".

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
المزيد عن: نصب الإنسانية منتدى شباب العال عبد الفتاح السيسي شباب العالم التوك شو أخبار مصر أخبار
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