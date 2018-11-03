الرئيس السيسي لـ الشباب: لا تتفرقوا أبدًا.. وأمنوا بالأحلام فإنها لا تسقط بالتقادم

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، شباب مصر للحوار البناء في منتدى شباب العالم، مطالبهم بعقد العزم على تحقيق الحلم حتى ولو كره الكارهين.





ووجه "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في جولته الثانية، مساء السبت حديثه للشباب قائلًا: "لا تتفرقوا أبدًا، ومارسوا الصدق وأمنوا بالحلم، فالأحلام لا تسقط بالتقادم".



