السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالتكامل والحوار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأمة المصرية صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالتكامل والحوار، بدلًا من محاولات فرض الرؤية بالقوى، وهذه الرؤية نابعة من الثراء الحضاري للدولة المصرية.





وتابع "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في جولته الثانية، مساء السبت، أن مصر قادرة على صياغة رؤية مشتركة لجميع الفرقاء في المنطقة والعالم لكي يستعيد الإنسانية المفقودة.



