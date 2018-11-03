السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالتكامل والحوار
السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:43 مكساب أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأمة المصرية صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالتكامل والحوار، بدلًا من محاولات فرض الرؤية بالقوى، وهذه الرؤية نابعة من الثراء الحضاري للدولة المصرية.
وتابع "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في جولته الثانية، مساء السبت، أن مصر قادرة على صياغة رؤية مشتركة لجميع الفرقاء في المنطقة والعالم لكي يستعيد الإنسانية المفقودة.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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