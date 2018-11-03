الولايات المتحدة ترحب بوصول المساعدات لمخيم الركبان وتشيد بدور روسيا

رحبت الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت، بوصول قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم الركبان للاجئين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية، مشيدة بدور موسكو في إقناع دمشق بالسماح بإيصال تلك المساعدات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان للناطقة باسمها، هيذر نوييرت، "نرحب بالأخبار حول تمكن الأمم المتحدة، أخيرا، من إيصال مساعدات لمخيم الركبان من دمشق"، مضيفة أن وصول تلك المساعدات "جاء بعد أشهر من الضغط من جانب الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي على النظام السوري".

وتابع البيان: "كما ونقر بدور روسيا في إقناع النظام بالانصياع لتفويضات مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية العابرة لخطوط المواجهة بإصدار الموافقات الإدارية اللازمة لمرور القافلة، ونأمل أن نرى روسيا تستخدم نفوذها على النظام للتعاطي مع النقص المستمر في إمكانية وصول المساعدات الإنسانية عبر الكثير من مناطق سوريا".