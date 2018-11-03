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العجز التجاري الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر في سبتمبر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:39 م
العجز التجاري الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر في سبتمبر
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وكالات
 
ارتفع العجز التجاري الأمريكي في سبتمبر  إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مع صعود الواردات إلى مستوى قياسي وسط طلب محلي قوي وهو ما بدد أثر زيادة في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري زاد 1.3% إلى 54.0 مليار دولار، مواصلا الصعود لرابع شهر على التوالي، وجرى تعديل البيانات لشهر أغسطس لتظهر أن العجز التجاري ارتفع إلى 53.3 مليار دولار بدلا من الرقم المعلن سابقا البالغ 53.2 مليار دولار.

وقفز العجز التجاري مع الصين، الذي يتسم بحساسية سياسية، 4.3 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 40.2 مليار دولار في سبتمبر .

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مجمل العجز إلى 53.6 مليار دولار.

وقالت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي إن العجز التجاري خصم 1.78 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وتلك هي أكبر نسبة منذ الربع الثاني لعام 1985 وإرتدادا من مساهمة بلغت
1.22 نقطة مئوية في الأشهر الثلاثة من أبريل  إلى يونيو.

هذا وزادت واردات السلع والخدمات في سبتمبر 1.5 بالمئة إلى 266.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق، في حين ارتفعت صادرات السلع والخدمات 1.5 بالمئة إلى 212.6 مليار دولار في سبتمبر.

فيما تلقت الصادرات دعما من شحنات الإمدادات والمواد الصناعية التي قفزت إلى أعلى مستوى مسجل.
المزيد عن: الميزان التجارى العجز التجارى الحرب التجارية الاقتصاد الصينى الاقتصاد الامريكى
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