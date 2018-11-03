اخبار الليجا - أول تعليق من مارسيلينيو بعد الخسارة المفاجئة لفالنسيا من جيرونا

أشار مارسيلينيو جارسيا، المدير الفني لفريق فالنسيا الإسباني،إلى أن جماهير الخفافيش غاضبة، نعم، لأن الفريق لا يفوز، لكن يجب دعم الفريق في كل الأوقات، وأنه صراحةً لا يعرف شيئاً آخر ليفعله للفوز بهذه المباراة.





وقال مارسيلينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من جيرونا بهدف نظيف: "نحن طبعاً لن نستسلم، هذا الوضع يجب أن يتغير".





وأضاف: "من أسوأ الأشياء، أنه بالرغم من لعب مباراة جيدة جداً لم نفز في النهاية".





وواصل: "نحن فريق يعمل ويولد، واليوم يمكننا أن نقول بأننا فعلنا ذلك، ويجب أن أهنئ اللاعبين بهذا الجهد".





وتابع: "لقد فعل الفريق الكثير من أجل الفوز، ولكن لم يجد حتى التعادل، لا أعتقد بأن موسمنا إنتهى بعد 11 مباراة فقط، إنني أرى كيف يتنافس الفريق، بالتأكيد موسمنا لن يفشل".





وأكمل: "بناء على ما رأيته وحللته في مباراة اليوم، أعتقد أن الأمور ستظهر بشكل جيد مستقبلاً".



