قادة أعمال يدعون لـ"تصويت جديد" بشأن الانفصال البريطاني

أعلنت شبكة "سكاى نيوز" اليوم السبت، أن أكثر من 50 من قادة الأعمال وقعوا خطابا ستنشره صحيفة ذا صنداى تايمز غدا يدعون فيه إلى إجراء تصويت ثان بشأن الانفصال البريطانى.

ومن بين الموقعين على الخطاب الرئيس التنفيذى لسلسلة مكتبات ووترستونز والرئيس التنفيذى لسينسبرى جاستن كينج.

وأبلغ مصدر "سكاى نيوز" بأن الخطاب سيحذر من أن مقترحات الانفصال البريطانى التى تناقشها بريطانيا والاتحاد الأوروبى لن تفرز تعاملات تجارية سلسة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى فى مارس المقبل.