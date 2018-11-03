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عاجل.. بشرة سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء الإياب أمام الترجي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:33 م
عاجل.. بشرة سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء الإياب أمام الترجي
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الفجر الرياضي
 

 أكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى، على جاهزية هشام محمد للمشاركة في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأشار طبيب القلعة الحمراء إلى أن هشام محمد سيتواجد في مباراة الإياب، ولا توجد أزمة في مشاركته.

جدير بالذكر فأن الأهلي قد فاز على الترجي في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وسيكون لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد رادس.

المزيد عن: هشام محمد بشرة سارة الترجي الأهلي والترجي الأهلي
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