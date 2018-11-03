5 من مصممي العالم العربي يعرضون أهم الأزياء في "إنترناشونال فاشون أوورد" (صور)

انتهت فعاليات النسخة الرابعة من إنترناشونال فاشون أوورد بنجاح كبير بعد عرض خمسة من مصممي العالم العربي لأهم الأزياء التي تناصر المرأة العربية بشكل عصري وجذاب، خطفت المرأة العربية الاهتمام من خلال تسجيل لحظات التراث العربي وتطويرها إلى لوك عصري جذاب خرج من عباءته لوحات إبداعية جذبت الأنظار.





وبدأ العرض برفع شعار IFA الذي أصبح له بصمة في عروض الأزياء العربية والمصرية وهو الاختصار الإنترناشونال فاشون أوورد لعارضات الدورة الرابعة، فيما بدأت العرض الإعلامية رشا سلمان بتقديم العرض الأول لمصممة الأزياء البحرينية ابتسام سلمان التي استوحت مجموعة عباءتها الشتوية من الحضارة المصرية القديمة لتقدم أكثر من عشر قطع جمعت بين ثقافة العباءة العربية والزي البحريني فيما ظهرت الموتيفات المصرية القديمة بالشك والتطريز على الكثير من العباءتها وكانت بالخسوط المصنوعة من الذهب التي تشتهر بها البحرين علاوة على الالوان الفرعونية الاخرى وخاصة اللون الازرق.





وبشغف كبير انتظر العديد من حضور العرض مجموعة مصممة الازياء السعودية سفيرة الموضة العربية بباريس من خلال تقديم 12 قطعة جمعت فيها بين الانوثة وبين الاحتشام بالوان الباستيل الناعمة التي ترمز الى نعومة المراة وقد برز الحزام في معظم المجموعة علاوة على صيحة المشد والخامات الحريرية الفخمة والشيفون والمخملي بالوان الجذابة، لتختتم العرض بزي العروس والتي ظهرت به الفنانة المصرية منى ممدوح.





مصمم الازياء الجزائري كريم اكروف الذي تالقت من ازيائه مقدمة الحفل رشا سليمان بالزي التقليدي الجزائري الذي تميز بالخامات الفخمة مع الالوان الشتوية كالنبتي والاخضر والذهبي والاسود والبرتقالي لون شتاء 2019، لتختتم االعرض الفنانة المصرية لي لي قاسم.





وبالقفطان المغربي كان العرض الرابع لمصممة الازياء المغربية صوفيا آلاوي والتي تعد اصغر مصممة ازياء بالمغرب لتكشف عند 6 قطع من التراث المغربي ولكن على منحى عصري ومودرن جمعت فيها العديد من الخامات الرقية علاوة على الألوان الزاهية كالازرق والاحمر والاصفر علاوة على الوان الباستيل..



