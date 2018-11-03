تأجيل تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين للصحفيين للإثنين

أعلنت غرفة عمليات إضافة المواليد على بطاقات التموين بنقابة الصحفيين، بإشراف الزميل حماد الرمحي، عن تأجيل قبول إضافة المواليد للزملاء أعضاء النقابة، ليوم الإثنين المقبل بدلًا من الأحد.





وقالت الغرفة، إن مد باب إضافة المواليد، جاء نظرًا للإقبال الكبير، وبناءً على طلب العشرات من الزملاء، وذلك بدلًا من غلقه الأسبوع الماضي.



