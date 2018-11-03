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تأجيل تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين للصحفيين للإثنين

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:33 م
تأجيل تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين للصحفيين للإثنين
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
أعلنت غرفة عمليات إضافة المواليد على بطاقات التموين بنقابة الصحفيين، بإشراف الزميل حماد الرمحي، عن تأجيل قبول إضافة المواليد للزملاء أعضاء النقابة، ليوم الإثنين المقبل بدلًا من الأحد.

وقالت الغرفة، إن مد باب إضافة المواليد، جاء نظرًا للإقبال الكبير، وبناءً على طلب العشرات من الزملاء، وذلك بدلًا من غلقه الأسبوع الماضي.

وأضافت أن قبول الزملاء يوم الإثنين، سيكون بدءًا من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرٌا؛ وذلك لقبول طلبات إضافة المواليد، أو التحديث، أو الحذف والتعديل.
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