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الجيش الباكستاني يعلن مقتل امرأة إثر إطلاق نار على الحدود مع الهند

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:32 م
الجيش الباكستاني يعلن مقتل امرأة إثر إطلاق نار على الحدود مع الهند
الجيش الباكستاني
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وكالات
 

 

أعلنت العلاقات العامة للجيش الباكستانى اليوم السبت عن مقتل امرأة جرّاء إطلاق نار من قِبل القوات الهندية عبر خط السيطرة الحدودي.

 

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم عن العلاقات العامة للجيش الباكستانى قولها فى بيان لها :"إن عملية إطلاق النار "المتعمدة" من الجانب الهندى استهدفت مدنيين فى قطاع بهيمر على طول خط السيطرة الحدودى بين باكستان والهند".

                              

وأوضحت القناة أن أماً لطفلين قد لاقت مصرعها جراء الحادث.

 

وأشار البيان إلى أن القوات الباكستانية ردت على حادث إطلاق النار من الجانب الهندي، من دون التطرق للمزيد من التفاصيل.

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