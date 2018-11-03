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العراق.. اعتقال عناصر قيادية من داعش بكركوك

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:30 م
العراق.. اعتقال عناصر قيادية من داعش بكركوك
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن مركز الإعلام الأمنى فى العراق عن اعتقال العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بينهم قياديون خلال عمليات أمنية فى محافظة كركوك شمال البلاد.

 

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول فى بيان ، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة ، إن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية لتجفيف منابع وضرب الخلايا النائمة حيث تمكنت ومن خلال عملياتها الناجحة فى محافظة كركوك من ألقاء القبض على إرهابى بمنصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية فى الحويجة وغيرهم.

 

وأضاف أن القوات ألقت القبض على إرهابيين أحدهم ما يسمى القائد العسكرى لعصابات داعش ضمن منطقتى الحويجة والرياض والآخر مسؤول العبوات الناسفة وأحد معاونيه فى ناحية الرشاد.

 

وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة وعبوات ناسفة ورمانات يديوية متنوعة، فى حين ألقت القبض على 4 أهداف إرهابية نوعية وهم مسؤولون عن تنفيذ العمليات الإجرامية فى قضاء الحويجة.

المزيد عن: كركوك داعش العراق
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