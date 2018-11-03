ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح النصب التذكاري لإحياء الإنسانية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:31 م
عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح النصب التذكاري لإحياء الإنسانية
طباعة
رقية جمال
 
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، النصب التذكاري لإحياء الإنسانية على هامش فعاليات منتدي شباب العالم.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا.
المزيد عن: منتدى شباب العالم عبد الفتاح السيسي شباب العالم انطلاق منتدى شباب العالم التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
0
x
17:00
0
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
0
x
16:55
2
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
14:30
2
مانشستر يونايتد
إيفرتون
3
x
17:00
1
برايتون
كارديف سيتي
0
x
17:00
1
ليستر سيتي
آرسنال
1
x
19:30
1
ليفربول
وولفرهامبتون
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
2
x
17:15
0
بلد الوليد
رايو فاليكانو
0
x
21:45
1
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
16:00
5
جنوى
فيورنتينا
1
x
19:00
1
روما
يوفنتوس
0
x
21:30
0
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 11:00:01 PM