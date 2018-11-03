عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح النصب التذكاري لإحياء الإنسانية
السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:31 مرقية جمال
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، النصب التذكاري لإحياء الإنسانية على هامش فعاليات منتدي شباب العالم.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا.
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