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مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:27 م
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان حاجة غريبة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
سعد رمضان ومروة ناجي
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سعد نبيل - تصوير ولاء غنيم
 

اختتمت المطربة مروة تاجي، فقرتها الغنائية، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية،حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة.

 

ومن شارك المطرب اللبناني سعد رمضان، "ناحي"، بغناء "حاجة غريبة"، للعندليب الأسمر وشادية، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور ، معربين عن سعادتهم البالغة بالأغنية.

مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
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