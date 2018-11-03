مروة ناجي وسعد رمضان يقدمان "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

اختتمت المطربة مروة تاجي، فقرتها الغنائية، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية،حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة.

ومن شارك المطرب اللبناني سعد رمضان، "ناحي"، بغناء "حاجة غريبة"، للعندليب الأسمر وشادية، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور ، معربين عن سعادتهم البالغة بالأغنية.