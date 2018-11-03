طارق فهمي: 55 ألف شاب تقدموا لحضور منتدى شرم الشيخ

عقب طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على فعاليات منتدى شباب العالم قائلًا: المنتدى أداة جديدة لمخاطبة العالم بصفة سنوية، والحضور غير مقتصر على الشباب ولكن هناك شخصيات سياسية على أعلى مستوى"، مشيرًا إلى أنه تم طرح الفكرة العام الماضي، وكان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكرارها.



وأضاف "فهمي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن المنتدى يركز على أفريقيا بسبب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أنه تقدم لحضور المنتدى 55 ألف شاب راغب في حضور منتدى شباب العالم وتم اختيار 5000 شاب ممثلين من 150 دولة، وهناك ممثلون لمنظمات دولية ومجتمع مدني".



وتابع أستاذ العلوم السياسية: "جدول الأعمال في المنتدى يركز على أفريقيا، والجدول مزدحم بالقضايا على ثلاثة محاور قائمة على السلام والمجموعات التطوعية الجديدة والنماذج الأفريقية العربية".

