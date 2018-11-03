أشرف ممدوح: جمهور مباراة الأهلي والترجي كان في غاية الاحترام

أشاد كابتن أشرف ممدوح، نجم الأهلي السابق، بتنظيم مباراة الأهلي والترجي، قائلًا: "منذ زمن لم نرى مباراة بهذا التنظيم الرائع؛ الإخراج التليفزيوني والصورة التليفزيونية كان رائعًا".



وأضاف "ممدوح"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، أن آداء الجمهور كان في غاية الاحترام، وأن آداء اللاعيبة كان رائعًا.



وأوضح أنه كان يوجد تمهل وثقة وتماسك وعدم تسرع من قبل اللاعبين، لافتًا إلى أن المباريات النهائية في كل دول العالم تركز على الفوز ووليس الآداء.

