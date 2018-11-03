kooora مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر live | بث مباشر لمباراة برشلونة وفاليكانو bein sport
السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:21 معيد طارق
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يلتقي فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.
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HD بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراةبرشلونة ورايو فاليكانو | مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر رابط سريعاندلع شجار بين جماهير رايو فاليكانو وبرشلونة في العاصمة الإسبانية مدريد قبل انطلاق مباراة الفريقين الليلة.
وظهرت تقارير مختلفة حول الأمر كما أوردت صحيفة سبورت الكتالونية، حيث أكد كادينا سير أن 3 أشخاص قد تعرضوا لإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى.
أحدهم قد نقل إلى مستشفى جريجوريو مارانيون بجرح مفتوح، بينما نقل الاثنين الآخرين إلى ليونور بإصابات مختلفة.
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وتحقق الشرطة في حقيقة ما حدث، حيث ذكرت كادينا كوبي أن 80 من رابطة برشلونة قد تم إعادتهم إلى المدينة الكتالونية.
وبحسب سبورت فإن الأمور قد هدأت الآن انتظاراً للمباراة التي تنطلق في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.
رابط يلا شوت (Barcelona) - بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة ورايو ستارمشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاسباني متوفر حصرياً عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في "فاييكاس تيريرزا ريفيرو" مواجهة منتظرة أمام حتمية تحقيق الانتصار للنادي الكتالوني لكثرة المتربصين بكرسي الصدارة.
رابط يلا شوت (Barcelona) - بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة ورايو ستار
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو ستتوفر في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
موعد مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو
ستدور المواجهة يوم السبت 3 نوفمبر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة
ستبث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على قناة beIN HD3. ويمكنكم متابعة أحداثها أيضاً عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتم.
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