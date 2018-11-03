kooora مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر live | بث مباشر لمباراة برشلونة وفاليكانو bein sport

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يلتقي فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.

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اندلع شجار بين جماهير رايو فاليكانو وبرشلونة في العاصمة الإسبانية مدريد قبل انطلاق مباراة الفريقين الليلة.

وظهرت تقارير مختلفة حول الأمر كما أوردت صحيفة سبورت الكتالونية، حيث أكد كادينا سير أن 3 أشخاص قد تعرضوا لإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى.

أحدهم قد نقل إلى مستشفى جريجوريو مارانيون بجرح مفتوح، بينما نقل الاثنين الآخرين إلى ليونور بإصابات مختلفة.

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وتحقق الشرطة في حقيقة ما حدث، حيث ذكرت كادينا كوبي أن 80 من رابطة برشلونة قد تم إعادتهم إلى المدينة الكتالونية.





وبحسب سبورت فإن الأمور قد هدأت الآن انتظاراً للمباراة التي تنطلق في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.