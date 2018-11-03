مشاهدة مباراة برشلونة اليوم اون لاين مشاهدة مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة اليوم مباشر رابط يلا شوت | مشاهدة مجانية

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ويحتل برشلونة قمة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ألافيس الوصيف، ويأتى رايو فاليكانو فى المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.





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يلتقي فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.





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مقدمة عن اللقاء:

يسعى فريق برشلونة في مباراة اليوم لمواصلة تألقه في الليجا في الفترة الأخيرة والحفاظ على صدارة الترتيب، بعد الفوز التاريخي على ريال مدريد في الكلاسيكو بخماسية، ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيفتقد البرسا كثيرا جهود نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي مازال يجري تدريبات تأهيلية بعد إصابته أمام إشبيلية في الجولة قبل الماضية.





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على الجانب الأخر يدخل فريق رايو فاليكانو مباراة اليوم وهو ممنيا النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد ست نقاط.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein SPORTS HD3.





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