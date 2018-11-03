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بمشاركة محمد صلاح.. آرسنال يُعطل ليفربول ويقدم هدية ثمينة لمانشستر سيتي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:20 م
بمشاركة محمد صلاح.. آرسنال يُعطل ليفربول ويقدم هدية ثمينة لمانشستر سيتي
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 


حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الموقعة المثيرة بين آرسنال وضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وشارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في المباراة من البداية حتي النهاية، وقدم أداء جيد لكنه فشل في هز الشباك بسبب الرقابة اللاصيقة التي فرضت عليه من دفاع الجانرز.

 

كان الريدز هو الباديء بالتسجيل عبر جيمس ميلنر في الدقيقة 61، ثم أدرك الفرنسي الكسندر لازكايت التعادل للمدفعجية في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة سكنت شباك أليسون حارس ليفربول.

 

رفع ليفربول رصيده بهذا التعادل إلى 27 في المركز الأول بشكل مؤقت في انتظار مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون غدًا، فيما ارتفع رصيد آرسنال عند النقطة 23 في المركز الرابع.

المزيد عن: ميلنر محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول لاكازيت تشيلسي الدوري الإنجليزي آرسنال
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