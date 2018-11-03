شاهد برشلونة الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة Barcelona VS Rayo Vallecano بث مباشر كورة ستار









أوضح مدرب برشلونة قائلا: " أفترض أن رايو فاليكانو فريقا يتميز بشخصية أمام منافسيه كما يمتلك لاعبين ماهرين ويجب أن نكون حذرين للغاية، يجب علينا تحقيق أقصى استفادة ونحصد النقاط الثلاث لكن الامر سيكون معقدًا."





شاهد برشلونة الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة Barcelona VS Rayo Vallecano بث مباشر كورة ستار





يلتقي فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.





شاهد برشلونة الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة Barcelona VS Rayo Vallecano بث مباشر كورة ستار





مقدمة عن اللقاء:

يسعى فريق برشلونة في مباراة اليوم لمواصلة تألقه في الليجا في الفترة الأخيرة والحفاظ على صدارة الترتيب، بعد الفوز التاريخي على ريال مدريد في الكلاسيكو بخماسية، ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيفتقد البرسا كثيرا جهود نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي مازال يجري تدريبات تأهيلية بعد إصابته أمام إشبيلية في الجولة قبل الماضية.





شاهد برشلونة الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة Barcelona VS Rayo Vallecano بث مباشر كورة ستار





على الجانب الأخر يدخل فريق رايو فاليكانو مباراة اليوم وهو ممنيا النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد ست نقاط.





شاهد برشلونة الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة Barcelona VS Rayo Vallecano بث مباشر كورة ستار





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein SPORTS HD3.





شاهد برشلونة الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة Barcelona VS Rayo Vallecano بث مباشر كورة ستار