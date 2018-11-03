free match رابط يلا شوت(Barcelona)-بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة ورايو

kora online| شاهد بث مباشر مباراة ليفربول ضد ارسنال بدون تقطيع

أندريه مارينر من حكام النخبة في انجلترا من مواليد عام 1971 وبدأ مسيرته التحكيمية عام 2005، وحصل على الشارة الدولية عام 2009، اسندت له مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم 3-11 نظرًا لأهميتها الكبيرة في مشوار الفريقين بمسابقة الدوري الانجليزي.