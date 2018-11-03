لايف|مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو - البث المباشر والحصري على beIN SPORTS| يلا شوت





مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في "فاييكاس تيريرزا ريفيرو" مواجهة منتظرة أمام حتمية تحقيق الانتصار للنادي الكتالوني لكثرة المتربصين بكرسي الصدارة.





البث المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو ستتوفر في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

لايف|مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو - البث المباشر والحصري على beIN SPORTS| يلا شوت





البث المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو ستتوفر في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

لايف|مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو - البث المباشر والحصري على beIN SPORTS| يلا شوت





موعد مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو





ستدور المواجهة يوم السبت 3 نوفمبر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.





القناة الناقلة





ستبث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على قناة beIN HD3. ويمكنكم متابعة أحداثها أيضاً عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتم.





لايف|مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو - البث المباشر والحصري على beIN SPORTS| يلا شوت









رابط التقديم الفني للمباراة























