ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORTS HD

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:18 م
بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORTS HD
طباعة
عيد طارق
 


بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORTS HD 


يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم نظيره فريق كالياري ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.


اليجري يحذر لاعبي ويفنتوس:

أكد ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، مشاركة البرتغالى كريستيانو رونالدو ضد على الرغم من شعوره بالإرهاق.

 

وقال مدرب يوفنتوس فى تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى، إن كريستيانو رونالدو سيبدأ بشكل أساسى ضد كاليارى مع كل من ماريو ماندزوكيتش ودوجلاس كوستا، على الرغم من حديث النجم البرتغالى عن شعوره بالإجهاد عقب مباراة إمبولى بالجولة الماضية والتى انتهت بفوز البيانكونيرى بنتيجة 2-1.

 بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORTS HD 


وشارك البرتغالى كريستيانو رونالدو في جميع مباريات يوفنتوس الإيطالى، وخاض 10 مباريات وسجل 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

 

يستعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه يوفنتوس فى مواجهة كاليارى غدا السبت فى التاسعة والنصف مساء، على ملعب "ستاديوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

 بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORTS HD 


وشهدت قائمة يوفنتوس عودة النجم الألمانى سامى خضيرة لاعب وسط الفريق، بينما غاب كل من جورجيو كيللينى، بيرنارديسكى وإيمرى كان بسبب الإصابة.

 

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل كاليارى المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة.  


بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORTS HD 


 


المزيد عن: مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري يلا شوت مباراة يوفنتوس وكالياري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
0
x
17:00
0
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
0
x
16:55
2
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
14:30
2
مانشستر يونايتد
إيفرتون
3
x
17:00
1
برايتون
كارديف سيتي
0
x
17:00
1
ليستر سيتي
آرسنال
0
x
19:30
1
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
2
x
17:15
0
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
16:00
5
جنوى
فيورنتينا
1
x
19:00
0
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 9:20:00 PM