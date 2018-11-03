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عقد إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة مؤتمرا صحيفا اليوم للحديث عن مباراة رايو فاليكانو غدا، وقال: "المنافس غدا نكن له كل الاحترام، لأنه عندما تعتقد أنك تلعب ضد فريق ضعيف تواجه أكبر المشاكل, نحن نلعب غداً من أجل النقاط الثلاث."









بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD





يلتقي فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.





بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD





مقدمة عن اللقاء:

يسعى فريق برشلونة في مباراة اليوم لمواصلة تألقه في الليجا في الفترة الأخيرة والحفاظ على صدارة الترتيب، بعد الفوز التاريخي على ريال مدريد في الكلاسيكو بخماسية، ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيفتقد البرسا كثيرا جهود نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي مازال يجري تدريبات تأهيلية بعد إصابته أمام إشبيلية في الجولة قبل الماضية.





بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD





على الجانب الأخر يدخل فريق رايو فاليكانو مباراة اليوم وهو ممنيا النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد ست نقاط.





بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein SPORTS HD3.









بث حي HD ... رابط شغال live مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD















