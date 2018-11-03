مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو يلا شوت|كورة اون لاين لايف

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كشف إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي الذى سيخوض به مواجهة مضيفه رايو فاليكانو، المقرر إقامتها فى العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، السبت على ملعب "تريزيا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

يدخل برشلونة المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به لقاء ريال مدريد الأسبوع الماضى فى الكلاسيكو، والذى فاز به البارسا بنتيجة 5 - 1.

ويغيب عن البارسا فى لقاء الليلة كل من النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، المدافع الفرنسي صامويل أومتيتى، وتوماس فيرمايلن للإصابة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 21 نقطة، بينما يأتى رايو فاليكانو فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالى:



حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجى روبرتو ، بيكيه ، لينجليت ، جوردى ألبا

الوسط: بوسكيتش ، راكيتيتش ، آرثر ، رافينيا الكانتارا

الهجوم: كوتينيو ، سواريز

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