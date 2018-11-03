كورة ستار - مشاهدة مباراة برشلونة Barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة الآن HD

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة كورة ستار - مشاهدة مباراة برشلونة Barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة الآن HD، مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع يلا شوت كورة أون لاين كورة لايف kora live كورة ستار kora star كورة أون لاين kora online ماي كورة، حيثُ يلتقي فريق برشلونة مع رايو فاليكانو اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر في الجولة الـ 11 من الدوري الاسباني الليجا.





موعد مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر





وتقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو عل ملعب ديل رايو معقل "فاليكانو" وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ 11:00 بتوقيت الإمارات ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع كورة لايف كورة اون لاين كورة ستار بسرعات تناسب الجميع جودات مناسبة.

كورة ستار - مشاهدة مباراة برشلونة Barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة الآن HD

يدخل البارسا المباراة وهو قادم من فوز على فريق كولتورال ليونيسا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، بهدف دون رد، أما في الدوري يحتل صدارة الليجا برصيد 21 نقطة بعد 10 جولات، حقق 6 انتصارات، و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وسيدخل البارسا هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لمواصلة الصدارة والابتعاد بها بعدًا عن أتلتيكو مدريد، مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر كورة لايف.

كورة ستار - مشاهدة مباراة برشلونة Barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة الآن HD

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو:





تشكيلة برشلونة: "مارك-أندريه تير شتيجن - جوردي ألبا - كليمنت لينجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو -آرتور - سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي ". ويواصل ميسي غيابه لإصابته في ذراعه.

كورة ستار - مشاهدة مباراة برشلونة Barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة الآن HD

تشكيلة رايو فاليكانو: "ألبيرتو جارسيا - أليكس مورينو - خوردي أمات - ألياندرو جالفيز - لويس أدفينكولا - جانيللي إيمبولا - سانتي كوميسانيا - أوسكار تريخو - أدريان إمباريا - راؤول دي توماس - جايل كاكوتا".





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو :

كورة ستار - مشاهدة مباراة برشلونة Barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة الآن HD

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