بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار

علق فالفيردي على بحث الفريق عن مهاجم، بقوله: "برشلونة دائما مهتم بالسوق. ليس فقط في حالة لويس سواريز، فهو حالة جيدة، ولكن بشكل عام هذا يحدث في أي فريق وهو أمر منطقي".

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار





وحول التنافس الكبير بالليجا هذا الموسم، قال المدرب: "الفرق التي بدأت بشكل جيد تريد المواصلة حتى النهاية، وسنرى ما سيحدث. قبل عامين بدا ليستر سيتي وكأنه لن يستمر، لكنه حصل على الدوري الإنجليزي في النهاية".

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار

وأردف: "هزيمتنا الأخيرة أمام ليجانيس باتت مرجعا بالنسبة لنا. خسارة مثل هذه المباريات دائما ما يكون مفيدا ويجعلنا نتعلم".

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار





وأكمل فالفيردي: "نريد الفوز والاستحواذ على الكرة في المباريات، لكن هذا لا يعني أن هناك منافسين يبحثون عن نفس الشيء. كرة القدم تتمحور حول صناعة الفرص وليس السيطرة فقط".

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار





وحول الفرنسي ديمبلي، قال: "يجب عليه مواصلة الانتعاش هو وغيره من اللاعبين الجدد في الفريق. لا نريد أن نخسره".

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار





وعن لاعبي الأكاديمية مثل ألينيا وشومي، علق: "أعتقد أنهم يستحقون المزيد من الفرص، لكن المنافسة أمام لاعبي الفريق الأول ليست سهلة. نحن هنا للفوز وهناك منافسة داخلية صعبة".

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار





وأكد فالفيردي أن رحيل ألكاسير كان جيدا له، قائلا: "من الجيد أنه رحل. إنه يسجل الأهداف الآن مع فريقه الجديد، وسنرى ما سيحدث معه في المستقبل".

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار





وعن إمكانية التعاقد مع مدافع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قال: "نريد أن يتعافى أومتيتي وفيرمايلين في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب أن نكون منتبهين للسوق بسبب الظروف التي لدينا".

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار مقدمة عن اللقاء: يسعى فريق برشلونة في مباراة اليوم لمواصلة تألقه في الليجا في الفترة الأخيرة والحفاظ على صدارة الترتيب، بعد الفوز التاريخي على ريال مدريد في الكلاسيكو بخماسية، ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيفتقد البرسا كثيرا جهود نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي مازال يجري تدريبات تأهيلية بعد إصابته أمام إشبيلية في الجولة قبل الماضية. رابط يلا شوت vs rayo vallecano ضد Barcelona الليجا كورة اون لاين مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم | بث مباشر لايف

على الجانب الأخر يدخل فريق رايو فاليكانو مباراة اليوم وهو ممنيا النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد ست نقاط. رابط يلا شوت vs rayo vallecano ضد Barcelona الليجا كورة اون لاين مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم | بث مباشر لايف



