ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:13 م
بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار
طباعة
عيد طارق
 

 بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار

علق فالفيردي على بحث الفريق عن مهاجم، بقوله: "برشلونة دائما مهتم بالسوق. ليس فقط في حالة لويس سواريز، فهو حالة جيدة، ولكن بشكل عام هذا يحدث في أي فريق وهو أمر منطقي".

  بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار


وحول التنافس الكبير بالليجا هذا الموسم، قال المدرب: "الفرق التي بدأت بشكل جيد تريد المواصلة حتى النهاية، وسنرى ما سيحدث. قبل عامين بدا ليستر سيتي وكأنه لن يستمر، لكنه حصل على الدوري الإنجليزي في النهاية".

  بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار

وأردف: "هزيمتنا الأخيرة أمام ليجانيس باتت مرجعا بالنسبة لنا. خسارة مثل هذه المباريات دائما ما يكون مفيدا ويجعلنا نتعلم".

  بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار


وأكمل فالفيردي: "نريد الفوز والاستحواذ على الكرة في المباريات، لكن هذا لا يعني أن هناك منافسين يبحثون عن نفس الشيء. كرة القدم تتمحور حول صناعة الفرص وليس السيطرة فقط".

  بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار


وحول الفرنسي ديمبلي، قال: "يجب عليه مواصلة الانتعاش هو وغيره من اللاعبين الجدد في الفريق. لا نريد أن نخسره".

  بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار


وعن لاعبي الأكاديمية مثل ألينيا وشومي، علق: "أعتقد أنهم يستحقون المزيد من الفرص، لكن المنافسة أمام لاعبي الفريق الأول ليست سهلة. نحن هنا للفوز وهناك منافسة داخلية صعبة".

  بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار


وأكد فالفيردي أن رحيل ألكاسير كان جيدا له، قائلا: "من الجيد أنه رحل. إنه يسجل الأهداف الآن مع فريقه الجديد، وسنرى ما سيحدث معه في المستقبل".

  بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار


وعن إمكانية التعاقد مع مدافع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قال: "نريد أن يتعافى أومتيتي وفيرمايلين في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب أن نكون منتبهين للسوق بسبب الظروف التي لدينا".

 بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو بدون تقطيع|مشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو مباشرة كورة اون لاين|كورة لايف | كورة ستار

مقدمة عن اللقاء:

يسعى فريق برشلونة في مباراة اليوم لمواصلة تألقه في الليجا في الفترة الأخيرة والحفاظ على صدارة الترتيب، بعد الفوز التاريخي على ريال مدريد في الكلاسيكو بخماسية، ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيفتقد البرسا كثيرا جهود نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي مازال يجري تدريبات تأهيلية بعد إصابته أمام إشبيلية في الجولة قبل الماضية.

 

 رابط يلا شوت vs rayo vallecano ضد Barcelona الليجا كورة اون لاين مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم | بث مباشر لايف 


على الجانب الأخر يدخل فريق رايو فاليكانو مباراة اليوم وهو ممنيا النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد ست نقاط.

 

 رابط يلا شوت vs rayo vallecano ضد Barcelona الليجا كورة اون لاين مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم | بث مباشر لايف



المزيد عن: مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم مشاهدة الدوري الاسباني مباراة ليفربول وأرسنال مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر ليفربول وارسنال مباشر بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يوتيوب بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كورة ستار بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كورة اون لاين بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بين سبورت بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بدون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر أرسنال بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
0
x
17:00
0
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
0
x
16:55
2
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
14:30
2
مانشستر يونايتد
إيفرتون
3
x
17:00
1
برايتون
كارديف سيتي
0
x
17:00
1
ليستر سيتي
آرسنال
0
x
19:30
1
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
2
x
17:15
0
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
16:00
5
جنوى
فيورنتينا
1
x
19:00
0
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 9:20:00 PM