الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو اليوم - (La LigA) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت









يلتقي فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في العاشؤة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.





الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو اليوم - (La LigA) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت





مقدمة عن اللقاء:





يسعى فريق برشلونة في مباراة اليوم لمواصلة تألقه في الليجا في الفترة الأخيرة والحفاظ على صدارة الترتيب، بعد الفوز التاريخي على ريال مدريد في الكلاسيكو بخماسية، ويحتل البرسا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيفتقد البرسا كثيرا جهود نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي مازال يجري تدريبات تأهيلية بعد إصابته أمام إشبيلية في الجولة قبل الماضية.





الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو اليوم - (La LigA) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت





على الجانب الأخر يدخل فريق رايو فاليكانو مباراة اليوم وهو ممنيا النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد ست نقاط.













موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناةbein SPORTS HD3.









الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وفاليكانو اليوم - (La LigA) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت