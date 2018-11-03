HD بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو | مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر رابط سريع
السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:10 معمرو عادل
HD بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو | مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر رابط سريعاندلع شجار بين جماهير رايو فاليكانو وبرشلونة في العاصمة الإسبانية مدريد قبل انطلاق مباراة الفريقين الليلة.
وظهرت تقارير مختلفة حول الأمر كما أوردت صحيفة سبورت الكتالونية، حيث أكد كادينا سير أن 3 أشخاص قد تعرضوا لإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى.
أحدهم قد نقل إلى مستشفى جريجوريو مارانيون بجرح مفتوح، بينما نقل الاثنين الآخرين إلى ليونور بإصابات مختلفة.
HD بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو | مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر رابط سريع
وتحقق الشرطة في حقيقة ما حدث، حيث ذكرت كادينا كوبي أن 80 من رابطة برشلونة قد تم إعادتهم إلى المدينة الكتالونية.
وبحسب سبورت فإن الأمور قد هدأت الآن انتظاراً للمباراة التي تنطلق في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.
المزيد عن: مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مشاهدة الدوري الانجليزي مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر رايو فاليكانو بث مباشر برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يوتيوب بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كورة ستار بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو كورة اون لاين بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بين سبورت بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بدون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم بث مباشر