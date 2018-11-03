HD بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو | مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر رابط سريع

وظهرت تقارير مختلفة حول الأمر كما أوردت صحيفة سبورت الكتالونية، حيث أكد كادينا سير أن 3 أشخاص قد تعرضوا لإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى.

أحدهم قد نقل إلى مستشفى جريجوريو مارانيون بجرح مفتوح، بينما نقل الاثنين الآخرين إلى ليونور بإصابات مختلفة.

HD بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو | مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر رابط سريع

وتحقق الشرطة في حقيقة ما حدث، حيث ذكرت كادينا كوبي أن 80 من رابطة برشلونة قد تم إعادتهم إلى المدينة الكتالونية.





وبحسب سبورت فإن الأمور قد هدأت الآن انتظاراً للمباراة التي تنطلق في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.