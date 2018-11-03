مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona

يدخل برشلونة اختبارا جديدا عندما يحل ضيفا رايو فاليكانو، المقرر لها فى العاشرة إلا ربع على ملعب "تريزا ريفيورو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona





تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن إمكانية مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بداية من مباراة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona





وقال فالفيردي، في مؤتمر صحفي للقاء، اليوم: "ميسي لديه مشكلة في ذراعه من الطبيعي أن يواصل التدرب. مر أسبوعين فقط على الإصابة التي تعرض لها، وما زلنا ننتظر".

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona





وتابع: "الشعور الجيد للفريق يجعلني أتوخى الحذر مع ميسي. إنها إصابة تقلقني، ونريده أن يتعافى بشكل جيد. إذا كان معنا فنحن أفضل، وهذا أمر بديهي".

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona





وبسؤاله عن استبعاد مالكوم واستدعاء لاعب الفريق الرديف ألينيا للقاء، فأجاب :"هذه القائمة رسالة لألينيا الذي كان يعمل بشكل جيد ونعتقد أنه يستطيع مساعدتنا. لقد اخترته للفريق الأول منذ البداية، لكنه طلب مني أن يشارك في الفريق الثاني لضمان استمرارية اللعب".

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona