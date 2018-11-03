مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona
يدخل برشلونة اختبارا جديدا عندما يحل ضيفا رايو فاليكانو، المقرر لها فى العاشرة إلا ربع على ملعب "تريزا ريفيورو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona
تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن إمكانية مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بداية من مباراة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona
وقال فالفيردي، في مؤتمر صحفي للقاء، اليوم: "ميسي لديه مشكلة في ذراعه من الطبيعي أن يواصل التدرب. مر أسبوعين فقط على الإصابة التي تعرض لها، وما زلنا ننتظر".
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona
وتابع: "الشعور الجيد للفريق يجعلني أتوخى الحذر مع ميسي. إنها إصابة تقلقني، ونريده أن يتعافى بشكل جيد. إذا كان معنا فنحن أفضل، وهذا أمر بديهي".
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona
وبسؤاله عن استبعاد مالكوم واستدعاء لاعب الفريق الرديف ألينيا للقاء، فأجاب :"هذه القائمة رسالة لألينيا الذي كان يعمل بشكل جيد ونعتقد أنه يستطيع مساعدتنا. لقد اخترته للفريق الأول منذ البداية، لكنه طلب مني أن يشارك في الفريق الثاني لضمان استمرارية اللعب".
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اليوم barcelona
يدخل البارسا المباراة وهو قادم من فوز على فريق كولتورال ليونيسا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، بهدف دون رد، أما في الدوري يحتل صدارة الليجا برصيد 21 نقطة بعد 10 جولات، حقق 6 انتصارات، و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وسيدخل البارسا هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لمواصلة الصدارة والابتعاد بها بعدًا عن أتلتيكو مدريد، مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر كورة لايف.