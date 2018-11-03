شاهد اهداف ليفربول وارسنال مشاهدة ماتش ليفربول وارسنال يلا شوت

محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال cool kora

محمد صلاح كان قريبًا من تسجيل ثاني اهداف فريق ليفربول في شباك ارسنال خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليا علي ملعب "الامارات" ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي "البريميرليج".

شاهد الهدف الاول لليفربول في شباك ارسنال

وأحرز هدف ليفربول الاول اللاعب جيمس ميلنر في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وهو لاعب انجليزي مميز من مواليد 4 يناير عام 1986 يبلغ من العمر 32 عامًا ويقدم عروض طيبة رفقة فريق ليفربول