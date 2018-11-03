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HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:05 م
HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم
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عمرو عادل
 
يخوض نادي برشلونة، مواجهة هامة في الموسم الجديد بالدوري الإسباني (لا ليجا)، بمواجهة فريق رايو فاليكانو؛ اليوم السبت 3 نوفمبر 2018 على ملعب " تيريزا ريفيرو". 
HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم
ويأمل النادي الكتالوني إلى الفوز خارج قواعده على النادي المدريدي، من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإسباني والابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه، حيث يتصدر برشلونة الليجا برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن ديبورتيفو ألافيس.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة
النادي الكتالوني سيواجه رايو فاليكانو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و 22:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناة " ."beIN SPORTS HD 3
HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم
معلقين مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الليجا
قررت "بي إن سبورتس" إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري "أحمد الطيب".

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني
حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيرجي روبرتو.

خط الوسط: كوتينيو، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لويس سواريز.
HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم
قائمة برشلونة لمباراة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني
المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" المدير الفني للنادي الكتالوني، أعلن القائمة الرسمية المُستدعاة لخوض المباراة (طالع القائمة).

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2018/2019
النادي الكتالوني يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.
HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم


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