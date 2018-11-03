يخوض نادي برشلونة، مواجهة هامة في الموسم الجديد بالدوري الإسباني (لا ليجا)، بمواجهة فريق رايو فاليكانو؛ اليوم السبت 3 نوفمبر 2018 على ملعب " تيريزا ريفيرو".

HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

ويأمل النادي الكتالوني إلى الفوز خارج قواعده على النادي المدريدي، من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإسباني والابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه، حيث يتصدر برشلونة الليجا برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن ديبورتيفو ألافيس.





موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة

النادي الكتالوني سيواجه رايو فاليكانو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و 22:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناة " ."beIN SPORTS HD 3

HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

معلقين مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الليجا

قررت "بي إن سبورتس" إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري "أحمد الطيب".





التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيرجي روبرتو.





خط الوسط: كوتينيو، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر.





خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لويس سواريز.

HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

قائمة برشلونة لمباراة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" المدير الفني للنادي الكتالوني، أعلن القائمة الرسمية المُستدعاة لخوض المباراة (طالع القائمة).





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2018/2019

النادي الكتالوني يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

HD Youtube اون لاين - مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم







