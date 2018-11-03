ضبط 6 أطنان "كبدة فاسدة" داخل 3 ثلاجات في القليوبية



وكانت الحملة بقيادة العقيد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين القليوبية، والدكتور أيمن هشام الشعراوي مسؤول التفتيش بمديرية الطب البيطري بالقليوبية.



شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القليوبية، بإشراف الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور ناصر أبو سنة، مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور حاتم عبدالحكم، مدير إدارة المجازر، اليوم، حملة مكبرة على ثلاجات اللحوم والأغذية.وأسفرت عن ضبط 6 أطنان كبدة فاسدة، داخل 3 ثلاجات حفظ لحوم بالقناطر الخيرية، من بينهم ثلاجتين بدون تراخيص ملك "ع.س"، و"س.ح"، و"و.ر".وبالكشف المبدئي تبين وجود تغير في الخواص، ورائحة كريهة تنبعث من المضبوطات، وتضر بصحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة القناطر الخيرية، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.