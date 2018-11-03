محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال cool kora
السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:05 ممحمد الشيخ
محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال
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محمد صلاح كان قريبًا من تسجيل ثاني اهداف فريق
ليفربول في شباك ارسنال خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليا علي ملعب
"الامارات" ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي
"البريميرليج".
محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال cool kora
شاهد الهدف الاول لليفربول في شباك ارسنال
محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال cool kora
وأحرز هدف ليفربول الاول اللاعب جيمس ميلنر في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وهو لاعب انجليزي مميز من مواليد 4 يناير عام 1986 يبلغ من العمر 32 عامًا ويقدم عروض طيبة رفقة فريق ليفربول
محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال cool kora
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