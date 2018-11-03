محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال cool kora

محمد صلاح كان قريبًا من تسجيل ثاني اهداف فريق ليفربول في شباك ارسنال خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليا علي ملعب "الامارات" ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي "البريميرليج".

محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال cool kora

شاهد الهدف الاول لليفربول في شباك ارسنال

محمد صلاح يسجل الآن .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال cool kora

وأحرز هدف ليفربول الاول اللاعب جيمس ميلنر في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وهو لاعب انجليزي مميز من مواليد 4 يناير عام 1986 يبلغ من العمر 32 عامًا ويقدم عروض طيبة رفقة فريق ليفربول