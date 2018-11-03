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كورة oair يلاشوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو لايف مباراة برشلونة بدون تقطيع الآن

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:03 م
كورة oair يلاشوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو لايف مباراة برشلونة بدون تقطيع الآن
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كورة oair يلاشوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو لايف مباراة برشلونة بدون تقطيع الآن
بعد ساعة من الآن تبدء مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو ضمن اهم مباريات اليوم في بطولة الدوري الاسباني الممتاز بملعب الكامب نو.
كورة oair يلاشوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو لايف مباراة برشلونة بدون تقطيع الآن

اعلن خوسيه ساندوفال مدرب فريق رايو فاليكانو الإسباني، وإرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، عن التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين في المواجهة التي تجمعهما الليلة.

ويحل برشلونة ضيفًا على ملعب الفاليكاس، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليجا، في سعيه للاستمرار في صدارة الليجا.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي :

رايو فاليكانو : البرتو جارسيا، ادفينكولا، أمات، جالافيز، أليكس مورينو، إيمبولا، سانتي، تريخو، إيمباربا، ألفارو، جونكالفيس.

البدلاء : ديمتريفسكي، عبدالله با، فيلازكيز، بيبي، بوزو، كاكوتا، أليكس أليجريا.

برشلونة : تير شتيجن، بيكيه، سيرجي روبيرتو، لينجليت، البا، راكتيتش، بوسكيتس، رافينيا، آرثر، كوتينيو، سواريز.

البدلاء : سيليسن، سيميدو، شومي، فيدال، ألينيا، ديمبلي، منير الحدادي
كورة oair يلاشوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو لايف مباراة برشلونة بدون تقطيع الآن

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