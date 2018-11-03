



مباشر - نقل مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم السبت 3-11-2018 كورة لايف live





يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم نظيره فريق كالياري ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.





اليجري يحذر لاعبي ويفنتوس:

أكد ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، مشاركة البرتغالى كريستيانو رونالدو ضد على الرغم من شعوره بالإرهاق.

وقال مدرب يوفنتوس فى تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى، إن كريستيانو رونالدو سيبدأ بشكل أساسى ضد كاليارى مع كل من ماريو ماندزوكيتش ودوجلاس كوستا، على الرغم من حديث النجم البرتغالى عن شعوره بالإجهاد عقب مباراة إمبولى بالجولة الماضية والتى انتهت بفوز البيانكونيرى بنتيجة 2-1.

مباشر - نقل مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم السبت 3-11-2018 كورة لايف live





وشارك البرتغالى كريستيانو رونالدو في جميع مباريات يوفنتوس الإيطالى، وخاض 10 مباريات وسجل 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

يستعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه يوفنتوس فى مواجهة كاليارى غدا السبت فى التاسعة والنصف مساء، على ملعب "ستاديوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

مباشر - نقل مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم السبت 3-11-2018 كورة لايف live





وشهدت قائمة يوفنتوس عودة النجم الألمانى سامى خضيرة لاعب وسط الفريق، بينما غاب كل من جورجيو كيللينى، بيرنارديسكى وإيمرى كان بسبب الإصابة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل كاليارى المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة.





مباشر - نقل مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم السبت 3-11-2018 كورة لايف live