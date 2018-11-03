‏جاريدو يودع مع الرجاء كأس العرش ووداد فاس يتأهل للنهائي

ودع فريق الرجاء المغربي الذي يقوده فنيا الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي كأس العرش المغربي بعدما أطاح به فريق وداد فاس من نصف نهائي البطولة.





وأنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت لوداد فاس بعدما فاز 4-3.





وكان فريق نهضة بركان قد صعد للنهائي أمس بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح أيضا.





يذكر أن جاريدو كان قد صعد بالرجاء الأسبوع قبل الماضي لنهائي الكونفدرالية الإفريقية لمواجهة فيتا كلوب الذي أطاح بالمصري البورسعيدي.



