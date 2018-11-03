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رابط يلا شوت LiVERPOOL..مباراة ليفربول ارسنال Yalla shoot | تابع ONLINE ليفربول ضد آرسنال (SALAH) كورة ستار لايف

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:43 م
رابط يلا شوت LiVERPOOL..مباراة ليفربول ارسنال Yalla shoot | تابع ONLINE ليفربول ضد آرسنال (SALAH) كورة ستار لايف
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رابط يلا شوت LiVERPOOL..مباراة ليفربول ارسنال Yalla shoot | تابع ONLINE ليفربول ضد آرسنال (SALAH) كورة ستار لايف

تابعوا معنا عبر "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ضد ارسنال بالدوري الانجليزي اليوم 3-11-2018 ، حيث أن أمر واحد سيدفع النجم المصري محمد صلاح إلى البقاء مع ليفربول، وإغلاق الباب في وجه الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، هذا ما كشف عنه لاعب "الريدز" السابق داني ميرفي في تصريحات صحافية.

قال لاعب وسط ليفربول السابق داني ميرفي، إن هناك سبباً واحداً سيدفع نجم "الريدز" الأول محمد صلاح إلى تجاهل الانتقال إلى ريال مدريد والبقاء مع ليفربول، وأضاف أن "النجم المصري سيبقى مع ليفربول عندما يُؤمن بقدرة الفريق الإنجليزي على الفوز بالألقاب".

رابط يلا شوت LiVERPOOL..مباراة ليفربول ارسنال Yalla shoot | تابع ONLINE ليفربول ضد آرسنال (SALAH) كورة ستار لايف

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